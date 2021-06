Rai, Venerato: “Due i centrocampisti seguiti dal Napoli, su Tonali…”

Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sui possibili centrocampisti che interessano al Napoli:

“Thorsby è stato valutato, ma non c’è stata un’offerta del Napoli. Berge piace di più rispetto al calciatore della Sampdoria. Entrambi sono giocatori chiacchierati a Castel Volturno. Svanberg? Non mi risulta che piaccia. Tonali al Napoli? Non c’è nulla perchè non è il tipo di giocatore che cercano a Napoli. Agli azzurri manca un calciatore alla Bakayoko, Tonali è diverso e non servirebbe a Spalletti”.