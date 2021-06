“Emerson Palmieri è l’obiettivo numero uno per il Napoli perchè lo conosce Spalletti e De Laurentiis lo adora. Il giocatore non accetterebbe il prestito perchè il suo contratto è in scadenza nel 2022. Mykolenko? Non mi risulta che possa arrivare al Napoli”. Queste le parole dell’esperto di calciomercato Rai, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.