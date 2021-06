Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interessamento del Napoli per Zian Flemming, trequartista del Fortuna Sittard. A fare il punto della situazione ci ha pensato la redazione di Radio Marte, secondo cui l’agente del calciatore avrebbe detto di non essere stato contattato dal club azzurro. Inoltre, persone interne al club avrebbero confermato che il Napoli non è interessato al giocatore. Il prezzo del cartellino, però, non è molto alto ma andrebbe dai 4 agli 8 milioni di euro.