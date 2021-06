Cm.com – Spalletti vuole ripartire da Politano, ma l’ex Inter è molto richiesto

Si vocifera molto del futuro di Matteo Politano, protagonista di una buona stagione con il Napoli e ambito sul mercato. Luciano Spalletti, che lo ha già allenato all’Inter, può rilanciarlo da titolare nel suo 4-2-3-1 facendone un punto fisso da cui ripartire nella prossima stagione.

Ma non manca l’interesse da parte dei club di Serie A, che secondo Calciomercato.com possono movimentare le prossime settimane. La Fiorentina è alla ricerca di esterni offensivi e avrebbe messo nel mirino Politano, Nico Gonzalez e Guedes. C’è anche la Lazio, che con Maurizio Sarri avrà bisogno di ali d’attacco e l’ex Inter è un nome gradito. Ma servirà un’offerta importante per accontentare il Napoli, che ha speso in tutto 20 milioni per acquistarlo e non vorrebbe privarsene.