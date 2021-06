Sky, Di Marzio: “Non solo il Napoli! Un altro club di Serie A piomba su Nuno Tavares”

Il noto esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per parlare del futuro del terzino sinistro del Benfica, Nuno Tavares. Queste le sue parole: “Non solo il Napoli, anche la Lazio è molto interessata al terzino portoghese classe 2000. Nuno Tavares potrebbe lasciare il club che lo ha reso noto per 15 milioni di euro, Lotito ci sta pensando. L’incontro nella giornata di oggi tra Sarri e il direttore sportivo Tare ha dato i primi frutti, individuando il giovanissimo calciatore come obiettivo primario del club. Si attende una risposta del Napoli che da tempo ormai monitora il gioiellino del Benfica“.