CdM – Non solo per Fabian Ruiz, il Napoli non farà sconti nemmeno per Koulibaly: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non ha fretta di cedere Kalidou Koulibaly. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha un po’ ridimensionato il possibile mercato del Napoli ma c’è ancora un tesoretto su cui fare affidamento. Giuntoli infatti ha già un piano b nel caso in cui non dovessero partire sia il senegalese che Fabian Ruiz.

ADL infatti chiede non meno di 60 milioni di euro ciascuno e, vista la situazione critica dovuta al Coronavirus, sarà difficile che questo tipo di offerte arrivino in tempi brevi. Una cosa è certa però, il Napoli non ha alcuna fretta di vendere ed è per questo che non farà alcun tipo di sconto!