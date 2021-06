Secondo quanto riferito dal noto giornalista Nicolò Schira, Salvatore Sirigu lascerà il Torino in estate. Su di lui ci sarebbe anche il Napoli, che lo vuole come sostituto di Ospina. Ma la concorrenza è tanta. La Juventus potrebbe puntarci come vice Szczesny, il Cagliari in caso di partenza di Cragno, mentre il Genoa lo ha inserito nella short list con Perin, Joronen e Sepe.