Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la Juventus starebbe cercando un centravanti per rinforzare il proprio attacco. Tanti i nomi sul taccuino del nuovo ds Cherubini, che già si sta dando da fare in chiave mercato. Si va dalla Serie A, con l’interesse per Dusan Vlahovic, all’estero, con Mauro Icardi e Gabriel Jesus; tra i nomi anche Arkadiusz Milik.