Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul mercato degli azzurri: “Il primo obiettivo è un terzino sinistro, da bloccare entro l’inizio del ritiro a Dimaro per portarlo subito lì. Sarà un mercato difficile da sbloccare, i club italiani hanno i conti in rosso e avranno bisogno di vendere. Il Napoli dovrà sostituire Bakayoko, Hysaj e Maksimovic, ma per il resto se resteranno Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero anche non esserci grandi movimenti”.