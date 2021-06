Junior Messias, appena retrocesso in Serie B con il Crotone, ha molto mercato e può continuare a giocare in Serie A. Il Torino è interessato da tempo e può essere la prima squadra ad avanzare un’offerta. Ma, come riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, anche Napoli e Milan seguono il 30enne brasiliano. Gli azzurri possono muoversi solo dopo qualche uscita, i rossoneri valutano anche altre soluzioni: i granata, dunque, avendo le carte in mano, devono fare in fretta per non perderlo.