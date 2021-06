Sky – Il Napoli si muove in anticipo sul mercato: si valutano diversi profili

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino un terzino ed un mediano. Per la corsia difensiva di sinistra spunta il nome di Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica. Nonostante la giovane età si è messo in mostra quest’anno e potrebbe rivelarsi un investimento lungimirante da fare in ottica futura. Per quanto concerne il centrocampo si valuta Zian Flemming del Fortuna Sittard, centrocampista olandese classe 98′. E’ un centrocampista molto incisivo anche in fase offensiva, infatti nella stagione scorsa ha realizzato ben 12 gol e 7 assist. Un profilo più di esperienza invece sarebbe la pista che porta a Moussa Sissoko, reduce da 25 presenze col Tottenham in Premier League.