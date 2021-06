Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, facendo un punto della situazione per quanto concerne il calciomercato azzurro.

Ecco quanto dichiarato: “La priorità del Napoli è quella di acquistare un terzino sinistro. Parisi resta nei radar, un altro calciatore da tener d’occhio è Pezzella del Parma. Il turco Celik non credo sia un profilo che interessi al Napoli. A centrocampo lo stesso discorso di Celik va fatto per Doucoré, non interessa allo scouting del Napoli. Invece Basic piace, ma ad oggi non c’è trattativa, c’è solo il gradimento del calciatore”.