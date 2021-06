Mertens, il Napoli non può privarsene nonostante l’ingaggio elevato: ecco perchè

Il Napoli 2021/2022 targato Luciano Spalletti avrà molto da lavorare in estate per avviare al meglio il ciclo con il tecnico toscano. Previsto, secondo Calciomercato.com, un ridimensionamento, senza smantellare la rosa ma cercando di far cassa con le cessioni e abbassare il tetto ingaggi.

Tra i giocatori che guadagnano di più all’interno della rosa ci sono Kalidou Koulibaly, con 6 milioni a stagione, e Dries Mertens. Il belga, che vanta un ingaggio da 4.5 milioni stagionali, vista anche l’età potrebbe finire nella lista dei partenti.

Ma il Napoli ha ancora bisogno di lui, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. A gennaio infatti Victor Osimhen sarà impegnato in Coppa d’Africa e rischia di assentarsi per più di un mese. Il Napoli spera che Mertens possa avere un rendimento migliore rispetto agli ultimi mesi, anche per ambire al ritorno in Champions. L’ulteriore smentita sulla cessione, inoltre, è arrivata proprio dalle parole dello stesso belga, dal ritiro della sua nazionale.