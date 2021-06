CdS – Napoli in difficoltà sui terzini, possibile riconferma per Malcuit

Il Napoli ha bisogno di rinforzare le fasce, e in particolare c’è bisogno di innesti sui terzini. Uno dei nomi che potrebbe essere recuperato a sorpresa potrebbe essere Kevin Malcuit. Senza Hysaj e con Di Lorenzo intoccabile a destra, il francese si giocherà le sue chance in ritiro dove verrà valutato per decidere se tenerlo o cederlo nuovamente. L’esperienza in prestito alla Fiorentina non è stata positiva per lui, e quindi per il futuro si può ipotizzare un ruolo da seconda scelta in azzurro. Sulla fascia sinistra, invece, con Ghoulam in infermeria bisognerà cercare un’alternativa a Mario Rui.

Fonte: Corriere dello Sport