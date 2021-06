In virtù del ritorno al Chelsea di Tiemouè Bakayoko, il Napoli cerca rinforzi in mediana. Tra i profili sondati c’è anche quello del 31enne del Tottenham Moussa Sissoko. La notizia è stata riportata da Sky Sport e confermata da Calciomercato.com, con il ds Giuntoli che starebbe cercando un nome d’esperienza per il centrocampo azzurro. Dal canto suo, il giocatore francese di origine maliana ha voglia di iniziare una nuova sfida.