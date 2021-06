Gazzetta: accordo ADL-Spalletti, Koulibaly resta a Napoli! Può arrivare il rinnovo: le ultime

Come ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport, con l’arrivo di Spalletti il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe cambiare, e per il senegalese potrebbe addirittura arrivare un rinnovo.

“L’avvento di Luciano Spalletti potrebbe aver modificato qualcosa nelle strategie. Il Napoli ha bisogno di fare cassa, ma non è detto che debba necessariamente cedere due tra i suoi big. Il sospetto è che De Laurentiis, d’accordo con Giuntoli e il nuovo allenatore, abbia deciso di vendere soltanto uno tra Fabian Ruiz e Koulibaly. E lo spagnolo sembra essere il principale indiziato a cambiare squadra. In questo caso, il senegalese potrebbe anche restare ma con un nuovo contratto, in modo che l’ ingaggio attuale di 6 milioni di euro a stagione possa essere spalmato su più anni”.