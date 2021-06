Telegraph – L’Everton valuta un ex Napoli per la panchina

Secondo il noto quotidiano inglese Telegraph, l’Everton valuta a sorpresa di affidare la panchina a Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo dovrebbe essere in cima alle preferenze dei Toffees. Inoltre ci sono stati dei contatti tra il club inglese e l’ex Napoli, che vive proprio nelle Merseyside. In alternativa si valuta l’ex allenatore dei Wolves Nuno Espirito Santo e David Moyes sotto contratto con il West Ham. Qualora l’affare si dovesse concretizzare Rafa Benitez, dopo Ancelotti, potrebbe essere il secondo ex Napoli ad andare sulla panchina dell’Everton.