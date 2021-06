Un’altra doccia fredda per Arkadiusz Milik costretto a saltare l’Europeo a causa di problemi al ginocchio. D’altro canto anche il futuro è incerto per l’attaccante del Marsiglia. Dopo essere stato accostato in passato alla Juventus, torna nel mirino della Fiorentina. Secondo La Nazione, potrebbe essere scelto per affiancare Dusan Vlahovic. L’alternativa è un altro ex Napoli ovvero Pavoletti del Cagliari.