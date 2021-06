Ceccarini: “Spalletti e ADL hanno le idee chiare, ma bisogna prima vendere”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station.

Ecco quanto affermato: “L’unico ruolo dove sta lavorando il Napoli, indipendentemente dalle cessioni è quello del terzino sinistro. Spalletti conosce ogni singolo elemento del Napoli ed il loro valore, non ha bisogno di valutare la rosa. Il mercato azzurro è in una fase di stallo, bisognerà capire chi andrà via. Se non si cedono ad esempio prima Fabian e Koulibaly, sarà inutile comprare già un difensore ed un centrocampista”.