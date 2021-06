Dagli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sul futuro di Hysaj e Maksimovic, in scadenza e accostati alla Lazio: “Hysaj è molto vicino alla Lazio. Invece Maksimovic è un’ ipotesi che non entusiasma molto. Il serbo potrebbe andare alla Fiorentina in caso di cessione di Milenkovic“.