Junior Firpo è un nome caldo per il calciomercato. Secondo Nicolò Schira, il terzino sinistro può effettivamente lasciare il Barcellona in estate. Su di lui c’è il Napoli (clicca qui per saperne di più), ma non solo. Anche il Milan sarebbe interessato, per un prestito con diritto di riscatto, così come il West Ham. In particolare, l’intermediario Edoardo Crnjar è al lavoro per l’opzione inglese.