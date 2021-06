Napoli e Inter su Emerson, la valutazione resta alta per via di una clausola presente nel contratto

Emerson Palmieri è continuamente accostato alle squadre di Serie A, e ad un anno dalla scadenza di contratto può lasciare il Chelsea quest’estate. Ma, come scritto anche da Marco Demicheli di Sky su Cm.com, talvolta i blues inseriscono nei contratti delle clausole unilaterali per rinnovare di un anno i propri calciatori. A questo punto, Emerson andrebbe in scadenza tra due anni anzichè tra uno.

Dunque, la valutazione non si abbassa e resta di 20 milioni di euro. Il ct della Nazionale Mancini gli ha consigliato di cambiare squadra, su l’ex Roma ci sono l’Inter e il Napoli di Spalletti, che lo conosce bene. Ma tutto dipenderà dal Chelsea.