Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, Napoli e Siviglia sarebbero interessate a Mauro Arambarri. Il centrocampista uruguaiano in forza al Getafe ha un contratto fino al 2023 con clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Al momento gli spagnoli sarebbero fortemente interessati e starebbero studiando la soluzione più conveniente per avviare una trattativa.