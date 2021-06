GdS – Non solo Napoli, su Ziyech piomba un altro club di Serie A: le ultime

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe avviato i primi contatti per l’ala del Chelsea, Hakim Ziyech. L’ex Ajax, che piace davvero tanto a Spalletti, è ai margini del progetto tecnico di Tuchel, così come tanti altri interessanti profili. Nonostante l’interesse dei partenopei però, il calciatore marocchino preferirebbe trasferirsi al Milan soprattutto per via della partecipazione alla prossima Champions League. Il club londinese tratta con la squadra lombarda diversi profili, Tomori su tutti, ed è per questo che potrebbe approfittarne anche per strappare Ziyech al Napoli.