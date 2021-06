Ag. Basic: “Futuro? La Serie A è in cima ai suoi pensieri”

L’agente di Toma Basic del Bordeaux, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com del futuro del suo assistito: è cercato dal Napoli.

“Futuro? In cima alle priorità c’è la Serie A, ci sono diverse richieste e valutiamo quali possano essere le soluzioni migliori per il suo futuro”, dice l’agente Adrian Aliaj.

Come riportato dal giornalista di Sky, il Napoli è da tanto tempo sul calciatore e l’agente è stato già in diverse occasioni a Napoli (avendo come suo assistito anche Rrahmani) e in almeno due occasioni ha parlato del calciatore con Giuntoli. Il calciatore ha ancora un anno di contratto con la squadra francese e il costo del cartellino sarebbe di circa 10 milioni di euro bonus compresi: al momento, è tutto nelle mani del ds azzurro, che deciderà nelle prossime settimane