ULTIM’ORA – Sarri alla Lazio, spunta uno strano e clamoroso comunicato: i dettagli

Veramente strano quanto successo poco tempo fa sul applicazione ufficiale della Lazio. La società di Claudio Lotito infatti ha praticamente annunciato l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina e non solo. Il comunicato, comparso solo per pochi minuti sull’app dei biancocelesti, annunciava infatti oltre all’arrivo del comandante, anche quello di due validi soldati: Makismovic ed Hysaj. Di seguito parte del comunicato pubblicato dai capitolini prima di eliminarlo:

“Ogni comandante ha i suoi soldati fidati, per deontologia, per spirito di abnegazione, ma certamente anche per le esperienze vissute insieme. Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic hanno fatto parte delle milizie sarriane per tanto tempo. Adesso, entrambi in scadenza col Napoli, potrebbero raggiungere Sarri che ormai è destinato sulla panchina della Lazio“.

La notizia e la foto del comunicato sono state riportate dal portale onefootbal.