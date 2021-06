Tuttosport – Inter in pole per Emerson Palmieri! Sorpassata la concorrenza del Napoli: le cifre

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’Inter sarebbe fortemente interessata all’acquisto del terzino sinistro del Chelsea, Emerson Palmieri. Anche il Napoli è stato per diverso tempo sulle sue tracce ma senza mai affondare il colpo. Adesso, soprattutto sul piano dei contatti, la società lombarda ha superato gli azzurri ma non ha ancora trovato l’accordo con il club londinese.

Il Chelsea infatti non lascerà partire il terzino per non meno di 20 milioni di euro. La società neroazzurra invece non vuole spingersi oltre i 15 compresi di bonus. C’è ancora una piccola differenza tra domanda ed offerta, per questo la trattativa, al momento, è tutt’altro che chiusa.