TMW – Un obiettivo invernale del Napoli può finire all’Atalanta: i dettagli

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’Atalanta avrebbe puntato uno degli obiettivi del Napoli della scorsa sessione di mercato. Parliamo infatti di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar che ha sfidato gli azzurri nella fase a gironi della scorsa Europa League. L’olandese, molto ricercato dal club di ADL, dopo la sua fantastica stagione con 17 goal, è molto ricercato. Su di lui è forte l’interesse di Roma e Arsenal ma, secondo il portale, al momento la squadra in pole è sicuramente l’Atalanta.

A differenza degli altri due club infatti, la squadra di Gasperini è l’unica ad essere qualificata alla prossima Champions League! Fattore da non sottovalutare dato che il giovane olandese vuole sfruttare i bergamaschi come un trampolino di lancio. Il prezzo accessibile, circa 20 milioni, e l’ingaggio modesto possono essere determinanti per il suo passaggio in neroazzurro.