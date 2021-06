TMW – Sconcerti: “Belotti alla Roma può sostituire Dzeko! Vi dico la mia su De Paul”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sui possibili trasferimenti di De Paul e Dzeko. Queste le sue parole: “Belotti lo vedrei bene alla Roma! Potrebbe essere il sostituto perfetto di Dzeko che, vista l’età, sembra ormai essere destinato a lasciare i capitolini. Di sicuro non è un fuoriclasse assoluto ma è l’attaccante che farebbe comodo a tutte.

De Paul? Qualsiasi squadra dovesse riuscire ad acquistarlo ne uscirebbe sicuramente migliorata. Napoli, Inter e Milan ma non solo sono sulle tracce dell’argentino ma il problema del perchè non si è ancora trasferito è uno solo. Costa troppo, 40 milioni non li ha nessuno al momento. Se non sarà il calciatore a forzare la partenza, penso che difficilmente vedremo Rodrigo lontano dall’Udinese“.