Sky – Niente Napoli per D’Ambrosio, è fatta per il rinnovo con l’Inter: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la dirigenza dell’Inter è a lavoro soprattutto per decidere il futuro di tutti i calciatori in scadenza di contratto. Dall’arrivo di Simone Inzaghi infatti sono state fatte molte valutazioni sul destino di diversi calciatori. Tra questi c’era anche Danilo D’ambrosio! Il terzino destro che piaceva molto al Napoli e non solo, resterà in neroazzuro per almeno un’altra stagione. Secondo l’emittente satellitare, c’è già l’accordo tra le parti per il prolungamento fino al 2022. Manca solo l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.