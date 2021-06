Mazzola: “Farei carte false per portare Insigne all’Inter! Vi dico la mia sul trasferimento”

L’ex calciatore e bandiera dell’Inter, Sandro Mazzola, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul possibile passaggio di Insigne in nerazzurro. Queste le sue parole: “Insigne è uno di quei calciatori che inventano calcio! L’Inter e non solo hanno bisogno di calciatori del suo talento. Se dipendesse da me non ci penserei su due volte, firmerei e basta. Non importa se non ha mai giocato nel 3-5-2, uno della sua classe può giocare come e dove e vuole. Da lui mi aspetto molto anche in Nazionale! Gli Europei sono la prima importante competizione che giocherà da protagonista e non vedo l’ora che si faccia dare il pallone per inventare“.