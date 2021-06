Dopo aver conquistato la promozione in Serie A con la Salernitana, Gennaro Tutino, di proprietà del Napoli, pare voler restare nella massima serie. Ecco quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista, su twitter: “Salernitana al lavoro per trattenere il goleador Gennaro Tutino anche in Serie A: le big di B nei giorni scorsi hanno chiamato il Napoli, ma l’attaccante vuole giocarsi le sue chance nella massima serie”.