Repubblica: addio Ospina, sarà Meret il portiere di Spalletti

Oggi Repubblica ha scritto della fine del ballottaggio tra i portieri del Napoli, con Alex Meret destinato a diventare il titolare azzurro:

“Un titolare e un dodicesimo che subentra in caso di necessità. Secondo questo scenario, il sacrificato sarebbe Ospina. Il 33enne prelevato dall’Arsenal ha ancora un anno di contratto ( scadenza 2022) e un ingaggio importante. Il Napoli sta valutando la sua cessione pure nell’ottica del ridimensionamento dei costi affidandosi a Meret: è più giovane e ha una strada tracciata pure in nazionale come unica vera alternativa a Donnarumma. Qualche contatto con l’entourage del numero uno friulano c’è già stato ed è filtrata la volontà della società di trattenerlo con un ruolo da protagonista assoluto”.