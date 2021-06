Maurizio Sarri può presto diventare il nuovo allenatore della Lazio. Si inizia dunque a pensare ai possibili rinforzi che il tecnico ex Napoli potrebbe chiedere alla dirigenza, e tra questi rientrano Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic, in scadenza con gli azzurri. L’indiscrezione è stata confermata da Il Messaggero, che sottolinea come l’allenatore abbia richiesto anche Torreira e Nandez per il centrocampo. I due calciatori del Napoli restano invece due idee low cost.