Gazzetta: è corsa Napoli-Inter per Emerson

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di mercato di Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea:

“L’Inter controlla i movimenti intorno a Emerson Palmieri. E sa benissimo che il rivale numero uno per l’italobrasiliano è un ex, che risponde al nome di Luciano Spalletti. È il tecnico che lo lanciò alla Roma, e allora non è un caso che ci sia proprio il Napoli sulle tracce di Emerson. I nerazzurri sanno però di avere in pugno il gradimento del giocatore, al quale garantire su più anni – almeno quattro – lo stesso ingaggio che attualmente percepisce al Chelsea, ovvero 3,5 milioni di euro”.