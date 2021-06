Elseid Hysaj, che a fine giugno si libererà a costo zero dal Napoli, può continuare a giocare in Serie A. L’albanese è accostato alla Lazio, dove potrebbe arrivare Maurizio Sarri che lo conosce e potrebbe portarlo a Roma (clicca qui per saperne di più). Ma resta viva l’opzione Milan, che secondo Calciomercato.com è alla ricerca di rinforzi per le corsie laterali.