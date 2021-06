Lorenzo Insigne, che oggi compie gli anni, adesso è concentrato solo sulla Nazionale e sull’Europeo che sta per arrivare.

Come riporta Il Mattino, stasera Insigne giocherà da titolare con la Nazionale contro la Repubblica Ceca e poi penserà all’Europeo: la concorrenza con Mancini è molto alta, ma Insigne è quasi un inamovibile.

Mancini punta molto su Insigne e sulla sua vena, che gli ha portato a siglare ben 19 goal in stagione, e lo stesso Lorenzo vuole essere il trascinatore o uno dei trascinatori dell’Italia.

Al momento, la trattativa per il rinnovo è congelata e non si sono fatti dei passi in avanti: la società non ha ancora chiamato Pisacane, il suo agente, per imbastire una trattativa.

La volontà è quella di restare in azzurro, ma in caso di tante divergenze sull’ingaggio, Insigne potrebbe ricevere delle proposte da alcuni top club che potrebbero far vacillare le sue intenzioni.