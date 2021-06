L’approdo di Maurizio Sarri alla Lazio potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. I biancocelesti monitorano da tempo due nomi in casa Napoli, ossia Hysaj e Maksimovic che sono in scadenza di contratto a fine giugno e secondo Sportitalia restano valide opzioni che l’ex tecnico azzurro conosce bene.

In settimana si è parlato anche dell’ipotesi Florenzi per il Napoli. Ma per il momento, al di là dell’interesse di alcuni club, non si muove nulla.