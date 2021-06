Sky – Non solo acquisti, alcuni calciatori del Napoli verranno rivalutati da Spalletti: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli pensa al calciomercato in entrata ma in maniera consapevole! La ricerca di un terzino sinistro e di un difensore centrale, al momento, sono le priorità per la società partenopea. Con la situazione incerta di Ghoulam, l’addio di Hysaj e Maksimovic, gli azzurri cercano i profili giusti per regalare a Luciano Spalletti una rosa lunga e competitiva.

Occhio però al ritorno di Sebastiano Luperto! Il difensore, tornato alla base dopo il prestito al Crotone, potrebbe restare in azzurro per il prossimo campionato. Il calciatore pugliese infatti sarebbe un’alternativa in più per un ruolo davvero delicato. Inoltre, essendo frutto del vivaio dei partenopei, sarà molto utile per ottemperare alle regole di registrazione della rosa. Sia per il campionato che per l’Europa League.