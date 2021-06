UFFICIALE – Quagliarella rinnova con la Sampdoria! Resterà in Liguria per un altro anno: i dettagli

Dopo l’ultima buona stagione al servizio di Claudio Ranieri, Fabio Quaglairella continuerà la sua avventura in Serie A almeno per un’altra stagione sempre alla sua Sampdoria. Il bomber di Castellammare di Stabia infatti, in questi giorni, ha firmato il rinnovo del suo contratto che lo legherà ai blucerchiati anche nella stagione 2021-22. E’ arrivato, in queste ore, il comunicato del presidente Ferrero ed anche il post su instagram dello stesso calciatore. Due modi diversi di annunciarlo ma stessa sostanza, Quagliarella ha rinnovato! Di seguito il post dell’attaccante del Napoli: