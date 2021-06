Repubblica – Spalletti e il Napoli che verrà! Il punto sull’attacco: le ultime

Il noto giornalista de La Repubblica, Marco Azzi, è tornato a parlare del Napoli di Luciano Spalletti nell’edizione odierna del quotidiano. In particolar modo si è concentrato sull’attacco, probabilmente il reparto che ha bisogno di meo ritocchi. Queste le sue parole: “L’attacco del Napoli è più che completo, restano solo un paio di nodi da sciogliere. Il primo su tutti è quello di Lorenzo Insigne! Il capitano degli azzurri deve assolutamente rinnovare ed entrambe le parti hanno deciso di comune accordo di aggiornarsi al termine dell’Europeo. La volontà è quella di continuare insieme e, per questo motivo, non dovrebbero esserci troppi problemi in questo senso.

Chi non è sicuro di continuare la sua avventura a Napoli è Dries Mertens! Contratto in scadenza a giugno 2022, in questi due anni percepirà ben 9 milioni di euro, ed un finale di stagione piuttosto deludente per i suoi livelli. Potrebbe lasciare il capoluogo campano, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante.

In ogni caso, Spalletti ha fiducia nel lavoro svolto da Giuntoli negli scorsi anni. Si ripartirà infatti dai titolarissimi: Lozano, Zielinski, Politano e Osimhen! Il Napoli che verrà è già quasi ben definito, a quelli che resteranno e al tecnico toscano, l’arduo compito di tornare in Champions League“.