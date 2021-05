Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere in Liga. Infatti, stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il Barcellona avrebbe presentato la sua offerta all’ormai ex portiere del Milan: un contratto quinquennale da 10 milioni di euro. Sull’estremo difensore della Nazionale italiana ci sarebbero gli occhi di altri club, come Psg e Juventus, ma il club blaugrana è pronto a chiudere, anche in attesa di capire cosa farà Ter Stegen, che interessa al Borussia Dortmund.