Futuro in bilico per Andrea Petagna. L’attaccante azzurro, così come riportato dal Corriere dello Sport, non è certo di restare al Napoli anche nella prossima stagione. Ecco quanto scritto sull’edizione odierna del quotidiano:

“Ha dovuto vivere all’ombra di troppi centravanti e anche di qualche pregiudizio: i diciassette milioni investiti nel gennaio 2020 rientreranno in qualche modo da operazioni che cominciano ad avere un senso, anche adesso che il mercato è teoricamente chiuso”.