Gazzetta: il Napoli pensa a Vecino come profilo low-cost

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe pensando a Matias Vecino dell’Inter per il centrocampo:

“Fra le soluzioni possibili di mercato, con la probabile partenza di Fabian Ruiz, il Napoli ha bisogno almeno di un rinforzo in mediana. Ed ecco che Vecino può diventare una soluzione low-cost. Quando Spalletti era in nerazzurro l’uruguaiano era in mezzo – insieme a Brozovic – un punto di riferimento preciso (29 e 30 presenze nei due campionati con Luciano)”

Il problema di Vecino è però l’ingaggio:

“[…] Ora che nella squadra campione d’Italia non appare imprescindibile e con il contratto in scadenza fra un anno potrebbe arrivare a Napoli senza grandi esborsi. I suoi 2,5 milioni netti di ingaggio sono un problema col taglio degli stipendi in generale, ma spalmando e prolungando l’accordo col 30enne sudamericano di origini molisane potrebbe trovarsi una soluzione, con soddisfazione del giocatore che ha con Spalletti un ottimo feeling”.