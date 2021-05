CorrSport: Pazza idea di De Laurentiis, vuole riprendere Albiol!

Oggi Il Corriere dello Sport svela una clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo il quotidiano De Laurentiis starebbe pensando di riportare Raul Albiol, neo-vincitore dell’Europa League con il Villareal, al Napoli:

“E allora, incredibile ma vero: con Koulibaly in bilico e Maksimovic svincolato, De Laurentiis pensa a Raul. O meglio: incredibile lo è per le modalità dei saluti ma non dal punto di vista tecnico, considerando che Albiol a 35 anni compiuti è ancora un professore della materia ed è reduce da una stagione in cui ha collezionato 47 presenze tra la Liga, la Coppa del Re e l’Europa League conquistata da grandissimo protagonista. […] Albiol, per la cronaca, ha un altro anno di contratto con il Villarreal”.

Albiol non ha dimenticato Napoli, scrive Il Corriere dello Sport:

“Proprio così: Raul non ha mai dimenticato la città, gli amici e quello stadio che lui conosceva come San Paolo (oggi Maradona); e sebbene in coda alla sua esperienza, a 33 anni, incassò il riferimento alla sua età, probabilmente è consapevole del fatto che a nessuno sia andata giù la sua partenza. De Laurentiis in testa e a maggior ragione attraverso il pagamento della clausola rescissoria. Aveva ancora tanto da dare, Raul, e poi le parole le porta via il vento. I vecchi amici, invece, restano. E oggi sono anche campioni e contenti”.