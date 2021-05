Cm.com – Koulibaly può dire addio ma vuole prima incontrare la società. La situazione

Dopo le numerose offerte respinte nelle scorse finestre di calciomercato, Kalidou Koulibaly vuole far chiarezza sul proprio futuro e pertanto ha richiesto un incontro con De Laurentiis. Secondo Calciomercato.com, le prossime mosse del Napoli sono legate all’arrivo di Luciano Spalletti.

Ci saranno delle cessioni, e uno degli indiziati è proprio il K2. Gli azzurri necessitano di ridurre il tetto ingaggi al di sotto dei 100 milioni, e il difensore senegalese è tra quelli che hanno più mercato, oltre a percepire uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione. A breve è previsto un colloquio con la società partenopea e con l’agente Fali Ramadani, si conta di arrivare ad una soluzione prima dell’inizio del ritiro.

Sempre secondo Cm.com, l’intenzione del Napoli sarebbe quella di vendere il proprio centrale per le questioni già menzionate. Ma con la situazione economica attuale non bisognerà aspettarsi offerte faraoniche come una volta. Koulibaly può tornare a giocare in Champions, De Laurentiis dal canto suo non tratterà per meno di 40/50 milioni di euro.

Se invece KK dovesse restare, potrebbe chiedere un rinnovo di contratto, magari alle stesse cifre e allungando di due anni. Nel frattempo il senegalese è ad un bivio, tra le sirene inglesi e il richiamo di Napoli.