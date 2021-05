Dopo il trasferimento a Firenze, Gennaro Gattuso incontrerà la dirigenza viola per fare il punto sulle strategie di mercato. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico calabrese vorrebbe portare qualche giocatore del Napoli in Toscana. Su tutti c’è Elseid Hysaj, in scadenza, sebbene la Fiorentina non abbia ancora presentato un’offerta ufficiale all’entourage del giocatore che, il 30 giugno, si libererà a costo zero.