GdS – Dopo la fumata nera col Napoli, Sergio Conceiçao potrebbe finire in Serie A: le ultime

Dopo l’addio di Antonio Conte nella giornata di ieri, l’Inter è alla ricerca di un degno sostituto. Il progetto è da ridimensionare rispetto a quello iniziale intrapreso con l’ex tecnico di Chelsea e Juventus ed è per questo motivo che si valutano diverse alternative. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo essere sfumato anche Allegri, la società neroazzurra sta pensando a Sinisa Mihajlovic o a Paulo Fonseca.

L’ex Roma però non è l’unico portoghese preso in considerazione anche Sergio Conceiçao potrebbe essere un’opportunità. Dopo il no del Napoli infatti il tecnico del Porto è ancora incerto sul suo futuro.