Cm.com – Napoli su Kaio Jorge, previsto un incontro: la richiesta del Santos

Il giovane talento del Santos Kaio Jorge continua a far parlare di sè in ottica Napoli. Secondo Calciomercato.com, gli azzurri sono il club più interessato al momento, nonostante la Juventus abbia cominciato a seguire il giocatore per prima. Nei prossimi giorni la dirigenza partenopea incontrerà, peraltro, gli intermediari per capire se avviare una trattativa o meno.

Come vi abbiamo raccontato più volte in precedenza, il contratto dell’attaccante scade a dicembre 2021, ma la richiesta del Santos resta molto alta e non scende al di sotto dei 40 milioni di euro, condizione legata anche ad alcuni problemi finanziari. Dal canto suo, Kaio Jorge ha comunicato di voler lasciare la sua squadra, sia per provare a “lanciarsi” nel calcio europeo, sia per aiutare il club con la sua cessione. Non si esclude, quindi, un rinnovo di contratto e una partenza in estate.

Il Napoli ci prova, ma nei mesi scorsi ci sarebbe stato un tentativo in segreto del Parma, la cui dirigenza ha ottimi rapporti con quella del Santos. Ma per via della retrocessione i crociati hanno abbandonato la pista.