GdS – Saltato Conceiçao, continua il casting per il futuro allenatore del Napoli. Galtier in pole: le ultime

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, saltato Conceiçao nella giornata di oggi, è riaperto il casting messo su da Aurelio De Laurentiis per decidere il prossimo allenatore del Napoli. Dopo l’affare sfumato con il portoghese, adesso in pole position ci sarebbe Cristoph Galtier. Il tecnico francese che ha appena conquistato la Ligue 1 ai danni del PSG, ha già confermato, nelle scorse settimane, l’interesse degli azzurri nei suoi confronti. L’attuale tecnico del Lille gradirebbe molto la possibilità di allenare in Italia. Inoltre ritroverebbe anche Victor Osimhen dopo l’avventura in Francia.

Nel caso in cui anche Galtier dovesse sfumare, secondo il quotidiano, solo altre due sarebbero le piste percorribili. Allegri o Spalletti! Il primo però è molto richiesto dal Real Madrid e non solo mentre il secondo ha dato piena disponibilità al progetto del Napoli.